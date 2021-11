15 Bahnhöfe werden erneuert: 580 Millionen für Umbauten

In Rheinhessen und an der Nahe werden in den nächsten Jahren rund 15 Bahnhöfe umgebaut. Land, Kommunen und die Deutschen Bahn stellen landesweit mehr als 580 Millionen Euro bereit. In Bad Münster am Stein, einem Stadtteil von Bad Kreuznach, sollen zum Beispiel alle Bahnsteige erneuert werden. Außerdem sollen zwei Aufzüge entstehen, die einen barrierefreien Zugang zu den Gleisen ermöglichen. Auch in anderen Städten wie Alzey, Bingen oder Ingelheim sollen die Bahnhöfe umgebaut werden. Durch die Modernisierungsmaßnahmen möchte das Land den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen und damit einen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten.