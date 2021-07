Die Bahn hat am Mittag über die Modernisierung des Wormser Hauptbahnhofs informiert. Sie investiert dort 1,1 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Einige Veränderungen sind bereits sichtbar: So hat der Wormser Hauptbahnhof jetzt elektrische Schiebetüren, außerdem sind die Wände der Empfangshalle mit neuer Farbe versehen. An mehreren Gleisen hat die Bahn die Sitzbänke erneuert. Als nächstes sollen die Arbeiten an der Fassade an den Bahnsteigen folgen. Auch sie bekommt einen neuen Anstrich. Zudem plant die Bahn eine neue Heizungsanlage. In Rheinland-Pfalz werden für 7,5 Millionen Euro insgesamt 100 Bahnhöfe modernisiert, darunter auch die in Oppenheim, Bad Kreuznach, Langenlonsheim sowie der Bahnhof Mainz Römisches Theater.