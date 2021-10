In Ingelheim werden in diesem Herbst vermehrt Bäume gefällt. Viele Baumarten könnten sich nicht an die geänderten klimatischen Bedingungen anpassen, so die Ingelheimer Umweltdezernentin Christiane Döll. Durch die große Trockenheit in den vergangenen Jahren seien die Wasserreservoirs der Bäume nicht ausreichend gefüllt. Auch leiden viele Bäume an Sonnenbrand, wodurch Pilze leichter eindringen könnten. Betroffene Bäume müssten nun gefällt werden.