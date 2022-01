Bändchen-Lösung für Einzelhandel bleibt

Die sogenannte Bändchenlösung für den Einzelhandel wird in Bad Kreuznach verlängert. Nach Angaben der Stadt soll es außerdem zusätzliche Ausgabestellen geben. Die Bändchen seien unter anderem in Filialen von C&A, Galeria und im Schuhhaus Frank erhältlich. Die Bänder für das Handgelenk erhalten Geimpfte und Corona-Genese nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Die farbigen Bändchen seien dann einen Tag lang gültig. Auch in Mainz und Worms wurde die Bändchen-Aktion verlängert. Solange in den Geschäften die 2G-Regelung gelte, könnten die Bändchen in beiden Städten weiterhin zum Einkaufen genutzt werden. Die Bändchen erleichtern die Kontrollen an den Eingängen.