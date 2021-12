Ein Bändchen für Weihnachtsmarkt und Einkaufsbummel in Mainz

Genesen oder Geimpft? Wer das 2G-Bändchen vom Mainzer Weihnachtsmarkt hat, darf ab sofort auch in den Mainzer Geschäften einkaufen. Die Stadt hat die Verordnung entsprechend geändert.

Wer nach einem Besuch auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt noch shoppen gehen will, muss nun nur noch das farbige Bändchen am Handgelenk vorzeigen, das er auf dem Weihnachtsmarkt bekommen hat. Für die Einzelhändler ist das Beweis genug, dass der Kunde geimpft oder genesen ist.

Ohne Bändchen kein Besuch des Weihnachtsmarktes

Die Bändchen gibt es seit Eröffnung des Mainzer Weihnachtsmarktes. An den Ausgabestellen (Franziskanerstraße/Seppel-Glückert-Passage, Alte Universität, Rebstockplatz, Liebfrauenplatz/Römischer Kaiser und Schillerplatz) müssen die Besucherinnen und Besucher ihren Impf- bzw. Genesenennachweis vorzeigen, bevor sie den Markt besuchen dürfen. Nur mit einem solchen Bändchen darf etwas an den Buden gekauft werden. Die Standbetreiber müssen die Bändchen kontrollieren.

SWR Katharina Feißt

Neue Ausgabestelle in der Mainzer Altstadt?

In den Einzelhandelsgeschäften werden keine Bändchen ausgegeben. Wie die Sprecherin mitteilte, werde geprüft, ob eine weitere Ausgabestelle in der Mainzer Altstadt hinzukomme. Durch die neue Verordnung soll den Kunden das Einkaufen leichter gemacht werden. Statt wie bisher ihren Nachweis in jedem Geschäft neu zu zeigen, bräuchten sie dies ab sofort nur noch einmal beim Bändchenkauf zu machen. Die Händler haben aber immer noch die Möglichkeit, stichprobenartig auch die Impf- und Genesenenzertifikate zu prüfen. Die Bändchen würden vorerst bis zum Ende des Weihnachtsmarkts am 23. Dezember gelten. In Rheinland-Pfalz gilt seit dem Wochenende im Einzelhandel die 2G-Regel.

Stadt lobt die Idee der Mainzer Einzelhändler

Der Mainzer Einzelhandel hatte die Idee, die Bändchen des Weihnachtsmarktes auch für den Einkaufsbummel zu nutzen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) lobten diese Idee. Ebling sagte: "Es war uns ein Anliegen, diese tolle, pragmatische Idee sehr zügig verwaltungsintern zu prüfen und schnell umzusetzen."