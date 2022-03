Hohe Energie- und Weizenpreise: Brot wird teurer

Brot und Backwaren werden künftig deutlich teurer. Davon geht der Vorstand der Bäcker-Einkaufsgenossenschaft BÄKO in Wiesbaden aus. Zwar gebe es aktuell keine unmittelbare Produktknappheit, die Energie- und Versorgungspreise würden aber deutlich ansteigen. Vor allem Weizen werde derzeit am Weltmarkt teurer. Die Einkaufsgenossenschaft BÄKO versorgt 13.500 Bäcker und Konditoren in Deutschland und in Österreich.