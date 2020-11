per Mail teilen

Im Zuge einer Abstrichaktion in Bad Sobernheim haben sich am Samstag etwa 70 Menschen freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Hintergrund sei eine Häufung von Infektionen in einem bestimmten Teil der Stadt. Leider sei das Angebot insbesondere von größeren Familien, die dort leben, nicht angenommen worden, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Mit den Ergebnissen der Tests wird im Laufe des Tages gerechnet. Bislang seien vier Menschen bisher positiv auf Covid-19 getestet worden. Aktuell werden im Kreis Bad Kreuznach 454 corona-infizierte Menschen von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes betreut, 13 befinden sich im Krankenhaus.