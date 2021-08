per Mail teilen

Der Bad Kreuznacher Verein "Afghanistan - Hilfe, die ankommt" bangt um Mitarbeiterinnen in Afghanistan. Nach Angaben eines Sprechers sitzen zwei afghanische Frauen und deren Familienangehörige in Kabul fest. Sie würden seit der Machtergreifung der Taliban bedroht und versteckten sich in Kabul. Inzwischen sei es dem Verein über Landes- und Bundesregierungskontakte gelungen, sie auf die Liste derer setzen zu lassen, die ausgeflogen werden sollen. Wie und wann das möglich werde, sei aber völlig offen.

Der Verein "Afghanistan - Hilfe, die ankommt" wurde von der Bad Kreuznacher Ärztin Najiba Behmanesh gegründet. Sie stammt aus Afghanistan. Der Verein unterstützt bedürftige Frauen und Kinder in Afghanistan und leistet medizinische Hilfe.