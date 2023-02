Allez-Hopp und Helau! Bad Kreuznacher Fastnachtsvereine feiern wieder wie vor Corona

per Mail teilen

Nach zwei Jahren Zwangspause feiern die Bad Kreuznacher Fastnachtsvereine wieder so wie früher – ohne Mindestabstand und Corona-Tests. Doch viele Närrinnen und Narren scheinen sich spontan zu entscheiden, ob sie auf eine Sitzung gehen.

Die meisten Vereine in Bad Kreuznach haben keine Corona-Auflagen für ihre Sitzungen und damit auch keinen Mindestabstand zwischen den Stühlen in den Sälen. Und das hat ganz praktische Gründe. Oliver Boos, Vize-Sitzungspräsident der Weissen Fräck, sagt: "Die Leute sollen noch schunkeln können. Man möchte ja auch miteinander reden. Eben all das machen, wofür unsere goldige Fastnacht steht".

Oliver Boos, Vize-Sitzungspräsident der Weissen Fräck in Bad Kreuznach, vor dem Bühnenbild mit Orden der diesjährigen Fastnachtskampagne. SWR Vanessa Siemers

Bad Kreuznacher Fastnachter sehen sich nach Normalität

Auch die Große Karneval Gesellschaft Bad Kreuznach (GKGK) hat in diesem Jahr wieder so bestuhlt wie vor der Corona-Pandemie. "Wir wollen zurück zur Normalität und die Phase Corona hinter uns lassen", sagt der Präsident der GKGK, Peter Fluhr.

Die Reaktionen aus dem Publikum gäben ihm recht. Menschen wären froh, endlich mal wieder ausgelassen zusammen feiern zu können. Und auch die Fastnachter des Vereins selbst, die auf der Bühne stehen, seien glücklich darüber, dass sie in diesem Jahr wieder vor Publikum auftreten könnten. Das sei doch ein ganz anderes Gefühl als bei den Online-Sitzungen.

"Das Feedback in den Augen der Zuschauer zu sehen, der spontane Beifall oder auch mal ein Zwischenruf – das ist einfach das, was die Fastnacht ausmacht und was das ganze Ding lebendig macht."

Der Geschäftsführer der Großen Karneval Gesellschaft Bad Kreuznach, Jürgen Eitel (l.) und Präsident Peter Fluhr (r.) vor dem Kurhaus, in dem die Prunksitzungen veranstaltet werden. SWR Vanessa Siemers

Die Schattenseite: Zu wenig verkaufte Karten

Trotz aller Euphorie, einen Wermutstropfen gibt es dann doch: Der Kartenvorverkauf läuft, anders als erwartet, sehr schleppend. In diesem Jahr würden viele Menschen eher spontan Karten kaufen. Das mache es für die GKGK aber sehr schwer zu planen. "In der Vergangenheit waren unsere Veranstaltungen schon sechs bis acht Wochen vorher ausverkauft. Heute werden noch kurz vorher Karten bestellt."

Auch das Publikum der Großen Karneval Gesellschaft Bad Kreuznach habe sich etwas verändert. Viele Ältere kämen in diesem Jahr nicht zu den Sitzungen, wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben sich mit Corona anzustecken, vermutet Peter Fluhr. Die GKGK habe schon zwei Veranstaltungen absagen müssen.

Weisse Fräck: Vereinsmitglieder sind in Feierlaune

Veranstaltungen abgesagt habe die Weisse Fräck noch nicht. Zwar lief auch hier der Kartenvorverkauf am Anfang eher zäh. Allerdings hätten die Vereinsmitglieder festgestellt, dass viele Narren und Närrinnen ihre Karten in diesem Jahr eher kurzfristig kaufen. Dadurch seien die Sitzungen bis jetzt doch noch gut besucht gewesen.

"Alle sind heiß auf Fastnacht, alle wollen wieder raus, alle wollen Party machen und freuen sich unheimlich, dass es endlich wieder möglich ist", sagt Oliver Boos. Aber nicht nur das Publikum sei in Feierlaune. Auch die Aktiven der Weissen Fräck konnten es laut Boos kaum erwarten, bis es endlich hieß: "Die Jahnhall is' im Discofieber - Weisse Fräck, sie feiern wieder!"