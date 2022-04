Warnstreik bei Autozulieferer Musashi

Etwa 500 Mitarbeitende des Automobilzulieferers Musashi an den Standorten Bad Sobernheim, Bockenau (Kreis Bad Kreuznach) und Grolsheim (Kreis Mainz-Bingen) sind am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Sie seien in einem Autokorso zur Pfingstwiese in Bad Kreuznach gefahren, so die Gewerkschaft IG Metall.

Grund für den Warnstreik sei der Streit um einen Sozialtarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert Standortgarantien und Zukunftsperspektiven für die Werke. Musashi beharre dagegen unter anderem darauf, dass die Beschäftigten auf Gehaltserhöhungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichteten. Musashi beschäftigt an den drei Standorten insgesamt etwa 1.300 Mitarbeiter.