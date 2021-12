Bad Kreuznacher Verein rettet afghanische Mitarbeiterinnen

Die Freude beim Bad Kreuznacher Verein "Afghanistan - Hilfe, die ankommt“ ist groß: Drei Mitarbeiterinnen und ihren Familienangehörigen ist die Flucht vor den Taliban gelungen.

Die drei Frauen waren seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan in großer Gefahr. Ihre eigenen Wohnungen seien zu unsicher gewesen, sagt der frühere Ausländerpfarrer in Bad Kreuznach, Siegfried Pick. Drei Wochen lang mussten sie sich deshalb bei Verwandten und Freunden in Kabul verstecken. Ihre Handys blieben ausgeschaltet, damit die Taliban sie nicht aufspüren konnten.

"Wir sind unheimlich froh, dass das geklappt hat.“

Jetzt sind die zwei Nichten der Vereinsgründerin und Ärztin Najiba Behmanesh und eine weitere Mitarbeiterin in Bad Kreuznach angekommen. Suraya beispielsweise leitete in Afghanistan eine Nähwerkstatt, die ihre Tante dort gegründet hatte, um Frauen die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen. Ihr Ehemann war als Grenzbeamter beschäftigt. Seine Kenntnisse und ihre guten Kontakte konnte die Gruppe nutzen, um auf das Flughafengelände in Kabul zu gelangen. Von dort ging es unter dem Vorwand medizinische Hilfe zu brauchen weiter nach Pakistan, von Islamabad dann mit einem Evakuierungsflug nach Deutschland.

Die Kinder sind schon in Schulen in Bad Kreuznach

Suraya und ihr Mann haben drei Kinder, 9, 14 und 15 Jahre alt. Sie seien hochmotiviert und wollten ihre Chance in Deutschland nutzen, sagt Siegfried Pick. Die beiden älteren besuchen das Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach, ihre jüngere Schwester geht zunächst in die Grundschule. Sie alle wollen Abitur machen und Medizin studieren. Denn dann könnten sie anderen Menschen helfen.

Die Menschen in Afghanistan brauchen jetzt Hilfe

In den nächsten Monaten drohe eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan, sagt Siegfried Pick. "Die Menschen haben keine Arbeit, es herrscht die blanke Not“. Der Verein „Afghanistan – Hilfe, die ankommt“ versucht weiter Hilfe zu organisieren. Dazu gehört beispielsweise, Familien finanziell zu unterstützen, damit sie Lebensmittel kaufen und die Heizung betreiben können, um über den Winter kommen.

Die Neuankömmlinge, so Pick, wollten deshalb auch gar nicht so sehr sich selbst thematisieren. Jetzt gehe es ihnen darum, Hilfe für die zu organisieren, die in Afghanistan zurückgeblieben seien. Suraya und ihre Familie hoffen unterdessen, irgendwann in ihre Heimat nach Afghanistan zurückkehren zu können.