Das Landgericht Bad Kreuznach hat einen Mann schuldig gesprochen, der jahrelang Mädchen missbraucht hatte. Drei Jugendliche fielen ihm zum Opfer.

Vor Gericht hatte der 37-Jährige aus Bad Kreuznach gestanden, sich an der Tochter seiner früheren Lebensgefährtin vergangen zu haben. Demnach hatte er das Mädchen drei Jahre lang immer wieder missbraucht. Zu Beginn der Übergriffe war das Kind zwölf Jahre alt. Außerdem hat der Mann gestanden, sich an einer Jugendlichen vergangen zu haben. Ihr habe er Geld für Sex geboten, sagte sie im Prozess aus. Zudem besaß der Verurteilte etwa 200 kinderpornografische Videos sowie Bilder und verbreitete diese.

Gutachter spricht von hoher Rückfallgefahr

Nach Angaben eines Gutachters ist der Mann in hohem Maß rückfallgefährdet. Der Vorsitzende Richter sprach in seinem Urteil von einem besonders gefährlichen Straftäter. Das sei darin deutlich geworden, dass er immer weiter gemacht habe. Zuletzt habe er sich im September 2020 Nacktbilder von einem 11-jährigen Mädchen schicken lassen, das er in einem Internetforum kennengelernt hatte.

Gericht ordnet Sicherungsverwahrung an

Das Landgericht ordnete Sicherungsverwahrung an. Der 37-Jährige muss damit die volle Haftstrafe absitzen. Nur, wenn danach festgestellt würde, dass keine Gefahr mehr von ihm ausgehe, käme er auf freien Fuß.