In Bad Kreuznach hat es am Freitagnachmittag einen Unfall gegeben, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, mussten drei Autos vor einem Kreisverkehr bremsen. Ein Transporterfahrer erkannte das zu spät und fuhr auf das letzte Auto auf. Durch die Wucht schoben sich alle drei Autos ineinander. Zwei Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine Frau wurde leicht verletzt.