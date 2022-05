In einem Tanzclub in Bad Kreuznach sind in der Nacht zum Sonntag mehrere junge Frauen bis hin zur Bewusstlosigkeit kollabiert. Die Polizei geht davon aus, dass den drei Frauen eine unbekannte Flüssigkeit oder ein unbekanntes Pulver verabreicht wurde. Sie mussten in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Zustand ist nach Polizeiangaben stabil. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.