Stadtrat berät Haushalt 2022

Der Stadtrat Bad Kreuznach entscheidet am Abend über den Haushalt 2022. Der Etatentwurf sieht ein Minus von mehr als 12 Millionen Euro vor. Die Ankündigung des Landes, die Hälfte der alten Kassenkredite der Kommunen zu übernehmen, dürfte die Bad Kreuznacher Stadträte erleichtern. Oberbürgermeisterin Kaster-Meurer sagte wörtlich, „wir freuen uns unglaublich“. Am neuen Haushalt ändere das aber erstmal nichts. Die Stadt müsse wieder Kredite aufnehmen. Die Einnahmen reichten nicht, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Der Etatentwurf sieht auch Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro vor. Beispielsweise für den Kauf des Sparkassengebäudes am Kornmarkt, das künftig als Rathaus genutzt werden soll. Oder den Neubau einer Grundschule. Die Stadtratssitzung am Abend findet als Videokonferenz statt.