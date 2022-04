Polizei nimmt sechs Drogendealer fest

per Mail teilen

Nach gemeinsamen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft hat die Polizei in Bad Kreuznach sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Beamten griffen bereits am Montag auf einem öffentlichen Parkplatz zu. Dabei stellten sie mehr als 20 Kilogramm Amphetamin sicher. Die fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 46 Jahren sind nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt.

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Kirn, Bad Kreuznach und im Raum Aachen fanden die Ermittler weitere 1,2 Kilogramm Amphetamin, 660 Gramm Marihuana, 123 Gramm Haschisch, 202 Gramm Ecstasy und 600 Gramm Streckmittel, wie es hieß. Neben den Drogen seien auch diverse Hieb- und Stichwaffen sichergestellt worden.