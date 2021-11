Kreiznacher Narrefahrt abgesagt

Die Kreiznacher Narrefahrt wird in der kommenden Fastnachtssession nicht stattfinden. Angesichts der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen könne der Umzug am Fastnachtssamstag 2022 mit rund 60.000 Zuschauern nicht durchgeführt werden, sagte die Zugmarschallin Cornelia Christmann-Faller. Die Narrefahrt war bereits in diesem Jahr wegen Corona abgesagt worden. Geplant sei aber der sogenannte Narrenkäfig am Altweiber-Donnerstag, so Christmann-Faller. Die Veranstaltung auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt soll unter der 2G-Regel stattfinden, das heißt nur geimpfte oder von Corona genesene Personen können teilnehmen.