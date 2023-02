Eigene Wohnungen für Obdachlose in Bad Kreuznach?

Obdachlose in Bad Kreuznach könnten künftig schneller an eigene Wohnungen kommen. Der Verein Treffpunkt Reling wirbt für ein Modellprojekt des Landes.

Das neue Konzept für die Obdachlosenhilfe "Housing first" (engl. für Wohnung zuerst) ist Thema eines Vortrags am Abend in Bad Kreuznach. Dabei geht es darum, obdachlosen Menschen direkt eigene Wohnungen zu vermitteln, und dann erst Probleme wie Suchtkrankheiten oder Arbeitslosigkeit anzugehen. In Rheinland-Pfalz wird es bald in drei Modellprojekten getestet.

Bad Kreuznach weitere Modellregion?

Das Land möchte weitere Modellprojekte ins Leben rufen – eines davon könnte in Bad Kreuznach entstehen, sagt Siegfried Pick vom Verein Treffpunkt Reling, der Verein kümmert sich um wohnungslose Menschen. Träger eines Projektes könnte die Wohnungslosenhilfe der Stiftung kreuznacher diakonie sein. Aktuell werden Obdachlose anfangs vorwiegend in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Das helfe aber höchstens dabei, die erste Not zu überbrücken – es trage nicht dazu bei, dass die Betroffenen schnell wieder selbständig werden, so Pick.

Die Modellprojekte sehen vor, dass die Menschen in ihrer eigenen Wohnung engmaschig von Sozialarbeitern betreut werden. Der Vortrag zum Thema "Housing First" findet um 19 Uhr im Bildungszentrum St. Hildegard in Bad Kreuznach statt. Referent ist Prof. Volker Busch-Geertsema, der "Housing First" nach Deutschland gebracht hat.