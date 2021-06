per Mail teilen

Im Kreis Bad Kreuznach gibt es heute eine große Corona-Impfaktion. Der Impfstoff ist aber nur für bereits registrierte Menschen gedacht.

Es handelt sich nach Angaben des Kreises nicht um eine Impfaktion für jedermann. 600 Impfdosen seien übrig geblieben. Diese sollen nun Menschen bekommen, die sich bereits über das Impfportal registriert haben. Sie werden vom Land informiert.

Auch Biontech bleibt liegen

Am Samstag werden 500 Impfdosen von Moderna und 100 von Johnson & Johnson gespritzt. Sie konnten vergangene Woche im Bad Kreuznacher Impfzentrum nicht verimpft werden. Und auch diese Woche werde wieder Impfstoff übrig bleiben, sagt der Leiter des Impfzentrums Benjamin Hilger.

Allein Montag und Dienstag seien rund 200 Impfdosen nicht "abgeholt" worden, diesmal handelte es sich um das Vakzin von Biontech. Für diese übrig gebliebenen Dosen würden neue Termine in der nächsten Woche vergeben.

Viele sagen ihre Impftermine nicht ab

Hilger nennt zwei Gründe, warum so viel Impfstoff übrig bleibt: Zum einen hatten sich Leute als Mitglieder einer priorisierten Gruppe für die Impfung angemeldet. Als sie kamen, konnten sie ihre Priorisierung aber nicht belegen. Die seien dann ohne Impfung wieder heimgeschickt worden. Zum anderen, überwiegenden Teil aber, hätten Menschen ihre Termine für Erstimpfungen einfach nicht wahrgenommen.

Fehlende Absagen kosten Impfzentrum Zeit und Geld

Hilger vermutet, dass die meisten in der Zwischenzeit eine Impfung beim Hausarzt oder Betriebsarzt bekommen haben. Er appelliert ausdrücklich, in solchen Fällen den Termin im Impfzentrum rechtzeitig abzusagen und rechnet vor: Die Termine, die nicht wahrgenommen werden, kosten die Mitarbeiter nicht nur viel Zeit, sondern auch jede Menge unnötiger Arbeitsstunden.

"Das ist für das Impfzentrum auch ein finanzieller Schaden"

Wie andere Impfzentren hatte auch Bad Kreuznach ein Sonderkontingent des Impfstoffes von Johnson & Johnson bekommen, mit dem nur einmal geimpft werden muss. Allein für diese 2.000 Impfdosen aber hätten die Mitarbeiter letztlich 2.700 Termine ausmachen müssen, weil immer wieder Leute nicht kamen, ohne abzusagen, so Hilger. Wegen der verlorenen Arbeitszeit sei das für das Impfzentrum auch finanziell sehr ärgerlich.

Kreis wirbt bei Migranten für Impfung

Der Kreis Bad Kreuznach will außerdem die Impfbereitschaft bei Menschen fördern, die aufgrund eines Migrations- oder Fluchthintergrundes Sprachprobleme haben. Man habe festgestellt, dass gerade bei diesen Gruppen eine große Impfskepsis herrsche. Deshalb würden derzeit Videos gedreht, in denen Ärzte mit eigenem Migrationshintergrund in ihrer jeweiligen Muttersprache für die Corona-Impfung werben.

Bislang gibt es diese Videos in Deutsch, Englisch und Französisch. Folgen sollen weitere in Russisch, Türkisch und einer der afghanischen Sprachen. Die Hoffnung sei, dass diese Videos über Multiplikatoren in den jeweiligen Gruppen geteilt werden.