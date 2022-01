Frau nach Maskenstreit in Bad Kreuznach identifiziert

Die Polizei hat eine Frau identifiziert, die am Donnerstag in einer Regionalbahn in Bad Kreuznach eine Mitreisende mit dem Tod bedroht haben soll.

Nach Angaben der Polizei entbrannte der Streit, als die Frau die Mitreisende von hinten in den Oberschenkel trat. Als die Mitreisende sich umdrehte, habe sie gesehen, dass die Täterin keine Maske trug. Als sie die Frau darauf ansprach, wurde sie von dieser beschimpft. Unter anderem soll sie gesagt haben: "Sie wissen doch, was in Idar-Oberstein passiert ist. Sie gehören ebenfalls abgeknallt." Damit bezog sie sich auf den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein am 1. September. Motiv für den mutmaßlichen Mord war offenbar, dass der Tankstellen-Mitarbeiter den Täter anwies, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Polizei fahndete mit Foto und Videoaufzeichnung

Nach dem Vorfall am Donnerstag im Zug von Mainz nach Bad Kreuznach fahndete die Polizei nach der Frau. Den Beamten lag sowohl ein Foto vor, das die Geschädigte von der Frau gemacht hatte, als auch detaillierte Aufnahmen aus der Videoüberwachung in der Regionalbahn. Einen Tag später sei die Frau am Bahnhof Bad Kreuznach einer Streife der Bundespolizei aufgefallen, als sie aus dem gleichen Zug stieg. Die Beamten nahmen ihre Personalien auf und befragten sie zur Tat.

Mutmaßliche Täterin relativiert Morddrohung

Die Frau gab an, sie habe die Mitreisende getreten, weil diese den Abstand nicht eingehalten habe. Zudem bestritt sie, keinen Mund-Nasen-Schutz getragen zu haben. An den genauen Wortlaut beim Streit könne sie sich nicht erinnern. Die Polizei befragt jetzt Zeugen des Vorfalls. Die Frau blieb nach ihrer Aussage auf freiem Fuß, die Polizei ermittelt nun weiter. Inzwischen hat sich auch eine Zeugin des Vorfalls gemeldet.