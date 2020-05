Die Feuerwehr hat in der Nacht einen schlafenden Mieter aus seiner verrauchten Wohnung in Bad Kreuznach gerettet. Ein Bewohner hatte die Feuerwehr gerufen, weil zwei Brandmelder Alarm schlugen. In einem Topf war Essen angebrannt und hatte die komplette Wohnung verraucht. Die Einsatzkräfte fanden den Mieter schlafend auf dem Sofa. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Er konnte nach einer halben Stunde in die Wohnung zurückkehren.