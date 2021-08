per Mail teilen

Ein brennendes Getreidefeld hat am Donnerstagabend die Feuerwehr in Bad Kreuznach beschäftigt. Das Feld brannte nach Angaben der Feuerwehr auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern in der Nähe eines Sportplatzes im Stadtteil Planig. Warum ist noch nicht bekannt. Passanten hatten das gesehen und die Feuerwehr gerufen. Mit etwa 5000 Liter Wasser löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.