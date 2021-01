per Mail teilen

Bad Kreuznach darf sich weiterhin "Fair-Trade-Stadt" nennen. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, erfüllt Bad Kreuznach noch immer alle Kriterien, um den Titel für zwei weitere Jahre tragen zu dürfen.

Dazu zählt unter anderem, dass Geschäfte fair gehandelte Waren anbieten, die Bürger über fairen Handel aufgeklärt werden und bei Stadtratssitzungen ausschließlich fair gehandelter Kaffee getrunken wird. Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) hat sich über die erneute Auszeichnung gefreut und versprochen, dass sie den fairen Handel in ihrer Stadt auch in Zukunft fördern will. Neben Bad Kreuznach sind auch Mainz, Alzey, Bingen und Ingelheim Fair-Trade-Städte.