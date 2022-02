per Mail teilen

In Bad Kreuznach startet am Samstag ein digitaler Fastnachtskalender. Jeden Tag wird dafür ein Fastnachtsvideo auf dem YouTube-Kanal der Kreisverwaltung veröffentlicht. Den Angaben zufolge sind Tanzbeiträge, aber auch Vorträge und Musik dabei. Das erste Video geht am Samstagabend online. Bis zum Fastnachtsdienstag soll es mehr als 25 Beiträge geben. Die Idee für den digitalen Kalender war nach einer Videokonferenz mit Fastnachtsvereinen vor einigen Wochen entstanden.