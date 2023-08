Anfang August hatte es in einem Hochhaus in Bad Kreuznach gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer in der Wohnung einer fünfköpfigen Familie.

Nach Angaben der Polizei hatte ein technischer Defekt an dem E-Scooter zu dem Brand im zweiten Stock des Hauses geführt. Ein Sachverständiger habe eindeutig festgestellt, dass der Brand durch den defekten E-Scooter ausgelöst worden sei. Zeugen hatten an dem Tag erzählt, es seien mehrere Elektroroller explodiert. Weil das Treppenhaus wegen des Feuers stark verraucht war, erlitten sechs Menschen eine Rauchvergiftung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben bei dem Einsatz dreizehn Menschen aus dem Gebäude gerettet. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Familie der betroffenen Wohnung musste sich eine andere Unterkunft suchen. In dem Hochhaus leben laut Wohnungsbaugesellschaft Gewobau 90 Menschen.