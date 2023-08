Am Vormittag ist in einer Wohnung in einem Bad Kreuznacher Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es gab mehrere Verletzte.

Nach Angaben der Polizei Bad Kreuznach erlitten sechs Menschen Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. 17 Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut. In dem Hochhaus leben laut Wohnungsbaugesellschaft Gewobau 90 Personen, von denen 55 zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren. Das Feuer war am Vormittag in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, standen zahlreiche Bewohner auf den Balkonen und warteten auf Rettung. Zeugen haben angeblich Explosionen gehört Das Haus wurde vorübergehend evakuiert. Nur wenige nicht mobile Personen durften in sicheren Bereichen des Hauses bleiben. Bis auf die fünfköpfige Familie, die in der Brandwohnung wohnte, durften inzwischen alle wieder zurück. Warum der Brand ausgebrochen war, ist noch nicht klar. Möglicherweise hatte in der Wohnung ein E-Roller Feuer gefangen. Zeugen wollen mehrere Explosionen in der Wohnung gehört haben. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Ursache. Über den Sachschaden ist noch nichts bekannt.