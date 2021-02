per Mail teilen

Das Landgericht Bad Kreuznach muss darüber entscheiden, ob ein Jäger nach einem tödlichen Jagdunfall in Dalberg (Kreis Bad Kreuznach) ins Gefängnis muss. Der Angeklagte hatte Berufung eingelegt.

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hatte den 62-jährigen Jäger aus Bingen im September 2019 zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im November 2018 bei einer Jagd in Dalberg eine 86-jährige Frau fahrlässig getötet hatte. Der Schuldspruch ist bereits rechtskräftig, nun wird über das Strafmaß entschieden. Der Angeklagte möchte, dass das Urteil zur Bewährung ausgesetzt wird. Das ist aber nur möglich, wenn das Strafmaß zwei Jahre nicht überschreitet.

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hatte den angeklagten Jäger aus Bingen (rechts) wegen fahrlässiger Tötung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dagegen hatte der Mann Berufung eingelegt. SWR

Eigentlich war in dem Verfahren am Montag ein Urteil erwartet worden. Die Richter am Landgericht Bad Kreuznach wollen aber Arztberichte über den Angeklagten einsehen. Sein Anwalt, Ulrich Endres, hatte vor Gericht gesagt, sein Mandant leide seit der Tat unter Depressionen.

Jäger aus Bingen bezeichnete Tat als Unfall

Bei der Drückjagd in einem Waldstück in Dalberg bei Bad Kreuznach hatte der Angeklagte mehrfach auf ein Wildschwein geschossen. Dabei traf eine Kugel die Rentnerin, die auf ihrem Grundstück Walnüsse sammelte. Die Frau starb.

Der Jäger habe die 86-Jährige im dichten Gestrüpp nicht sehen können, stellte das Gericht beim ersten Urteil fest. Der Jagdleiter habe die Jäger zuvor angewiesen, nur hangaufwärts zu schießen und nicht in Richtung Dorf.

Erklärung für tödlichen Schuss unglaubwürdig

Der tödliche Schuss wurde jedoch hangabwärts abgegeben. Der Angeklagte gab vor Gericht an, er sei ausgerutscht und habe sich dabei hangabwärts gedreht. Während dieser Bewegung sei der Schuss gefallen. Es sei ein Unfall gewesen. Dieser Schilderung glaubte das Amtsgericht nicht und verhängte wegen fahrlässiger Tötung eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.