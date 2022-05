Wieder brennt Auto aus

Pressestelle Feuerwehr VG Rüdesheim

Die Feuerwehr Bad Kreuznach hat erneut einen Fahrzeugbrand gelöscht. Der Fahrer gab am Mittwochabend an, dass sein Auto nicht mehr gebremst habe und Rauch aus dem Motorraum gestiegen sei. Er stellte das Auto ab und brachte sich in Sicherheit. Weil er angab, dass im Auto eine Gasflasche lag, sperrte die Feuerwehr sicherheitshalber die Zufahrt zur B41. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden. Erst vor knapp einer Woche war ein Auto in Bad Kreuznach komplett ausgebrannt. Auch damals wurde niemand verletzt.