Das marode Wasserrad im Kurpark des Bad Kreuznacher Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg ist zusammengebrochen. Es muss laut Stadt wieder aufgebaut werden.

Nach Angaben der Stadt Bad Kreuznach ist unklar, wann und wie das Wasserrad wieder aufgebaut werden kann. Die noch verwendbaren Teile würden erst einmal eingelagert. Das Wasserrad stand seit Jahrzehnten still. Es faulte zunehmend und wurde deshalb mit einem Bauzaun abgesperrt, um niemanden zu gefährden.

Kosten für Wiederaufbau unklar

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hatte der Stadt nach deren Angaben im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass das Wasserrad unter Denkmalschutz stehe. Deshalb müsse es wieder aufgebaut werden. Ein Konzept und eine Kostenschätzung werde in Verbindung mit dem gesamten Umbau des Kurgebiets in Bad Münster am Stein-Ebernburg erstellt, so die Stadt. Angesichts der Haushaltslage sei eine kurzfristige Umsetzung aber nicht möglich.

Wasserrad steht unter Denkmalschutz

Das Wasserrad wurde in den 1950er Jahren stillgelegt. Damals wurden die Gradierwerke im Salinental abgerissen. Das Rad diente dazu, die Werke mit Wasser zu versorgen. Nach Ansicht der Denkmalschutzbehörde veranschaulichen das Wasserrad und die anderen wasserbaulichen Anlagen, wie der Salinenbetrieb einst funktionierte.