Dumm gelaufen ist es für einen Dieb in einer Mainzer Drogerie. Er hat ein Tütchen Natron aus eine Fünferpackung gestohlen und wurde erwischt. Leider war es nicht sein erster Diebstahl.

So etwas erleben die Mainzer Polizisten wahrscheinlich auch nicht oft. Die Beamten des Altstadtreviers wurden am Montagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt gerufen. Einer Zeugin im Laden war nach Angaben der Polizei aufgefallen, dass sich jemand verdächtig am Regal zu schaffen machte. Der Ladendetektiv rief daraufhin die Polizei hinzu. Das Diebesgut: ein Tütchen Natron.

Direkt ins Gefängnis

Als die Beamten die Personalien des 36-Jährigen überprüften, machten sie eine interessante Entdeckung: Der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben. Laut Polizei Mainz hatte der Mann eine vorher verhängte Haftstrafe von drei Monaten nicht angetreten. Haftgrund: Diebstahl. Der 36-Jährige wurde direkt in die JVA Rohrbach gebracht.