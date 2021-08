Um die Besucherzahl besser kontrollieren zu können, muss man sich für das Wormser Backfischfest online anmelden - ein spontaner Besuch ist nicht drin.

Wer in den kommenden Tagen das Backfischfest in Worms besuchen will, muss sich vorher anmelden. Das hat die Stadt kurzfristig mitgeteilt. Die Registrierung sei ausschließlich online möglich - unter www.backfischfest.de. Dort kann man sich und vier weitere Personen für einen festgelegten Zeitraum an einem bestimmten Tag anmelden.

Buchung vor Ort nicht möglich

Die Stadt weist darauf hin, eine schriftliche Buchung vor Ort am Festplatz sei nicht möglich, man wolle Menschenansammlungen und damit verbundene Risiken von Corona-Neuinfektionen verhindern. Ordnungsdezernent Hans-Joachim Kosubek erklärte, Stadt und Polizei würden die Hygienevorschriften auf dem Festplatz streng kontrollieren. Die Stadt werde mit dem Gesundheitsamt und dem Gesundheitsministerium in ständigem Kontakt stehen, um schnell Entscheidungen treffen zu können.

"Die Gesundheit der Menschen auf dem Festplatzgelände hat oberste Priorität."

3G-Regelung und Maskenpflicht

Für das Backfischfest gilt unter anderem, es dürfen nicht mehr als 5.000 Besucher kommen. Außerdem gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Festgelände und für die Fahrgeschäfte. Menschen, die nicht genesen und nicht geimpft sind, müssen sich testen lassen - vor Ort gibt es ein Testzentrum.