Es ist so weit: In Worms beginnt das Backfischfest 2022

Es ist eines der größten Volks-und Weinfeste am Rhein: das Backfischfest in Worms. Am Samstag öffnet das Festgelände auf der Kisselswiese.

Fahrgeschäfte, Live-Musikveranstaltungen und Imbissbuden: Das alles gibt es dieses Jahr wieder an neun Tagen. Die Besucherinnen und Besucher wird es unter anderem ins Festzelt und in den Wonnegauer Weinkeller ziehen. Das alles dieses Jahr ohne Corona-Einschränkungen.

Sonntag ist traditioneller Backfischfest-Umzug

Seitdem es das Backfischfest gibt, das Erste fand 1933 statt, gibt es auch den Festumzug am ersten Sonntag der Festwoche. Rund 70 Zugnummern sind auf der Straße unterwegs. Unter ihnen auch die Fahnenschwinger und der Fischerwääder Verein mit dem sogenannten Bojemääschter und seiner Backfischbraut. Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) wird zusammen mit der Rheinhessischen Weinkönigin Juliane Schäfer den Zug mit anführen. Am Rande der Zugstrecke werden Schaulustigen stehen und den Zugteilnehmern zujubeln. Fast wie am Rosenmontag in Mainz - nur ohne Konfetti und Helau. In Worms ruft man Ahoi.

Erstmals ohne Corona-Beschränkungen

Nach 2019 ist es das erste Mal, dass es keine Corona-Beschränkungen auf dem Backfischfest gibt. Im vergangenen Jahr sah das noch anders aus. Besucherinnen und Besucher mussten sich online anmelden und in den Fahrgeschäften und beim Schlangestehen Masken tragen. Auch die Ein-und Ausgänge wurden so angeordnet, dass es keinen Begegnungsverkehr gab. An den Eingängen gab es Corona-Teststation und die Besucherzahl musste unter 5.000 bleiben. Dieses Jahr wird es all das nicht geben.

Drohnen statt Feuerwerk auf der Kisselswiese

Bis zum 4. September wird auf dem Backfischfest gefeiert. Am letzten Festtag stehen weitere Höhepunkte auf dem Programm. Am Nachmittag um 14 Uhr beginnt das sogenannte Enten-Rennen im Wormser Floßhafen. Bei dem Wettrennen geht es darum, wer die schnellste Quietsche-Ente hat. Ein Programmpunkt, der sehr beliebt bei den Besuchern ist.

Anschließend geht es weiter mit dem traditionellen Fischer-Stechen im Wormser Floßhafen. Mutige Männer stehen an der Spitze eines Bootes, mit einer Lanze in der Hand und versuchen, den Gegner ins Wasser zu stoßen. All das soll an die Fischerzunft erinnern, die es in Worms bereits im 12. Jahrhundert gab. Abschluss und letzter Höhepunkt des Backfischfestes ist eigentlich das traditionelle Feuerwerk um 21 Uhr. Dieses Jahr geht die Stadt aus Umwelt- und Kostengründen aber einen neuen Weg. Mit Hilfe eines Sponsors werden hundert Drohnen in die Luft steigen und mit Lichtern Symbole und Motive in den Himmel malen.

Worauf Besucher achten sollten

Aus Sicherheitsgründen wird es Einlass-Kontrollen geben. Deshalb sollten Besucher in ihren Taschen weder Alkohol, Drogen, harte Gegenstände, Flaschen, Waffen wie zum Beispiel Taschenmesser oder Pfefferspray mitführen-noch sollten sie ihr Rad oder ihren Roller oder ihr Haustier aufs Festgelände mitnehmen wollen. Außerdem gibt es Video-Überwachung auf dem eingezäunten Areal und Ausweis-Kontrollen bei Jugendlichen, sollte der Verdacht auf Alkoholmissbrauch bestehen.

Verkehrsbehinderungen an den Fest-Wochenenden

An beiden Backfischfest-Wochenenden ist mit viel Verkehr rund um den Festplatz zu rechnen, unter anderem weil die Anreise lediglich über die B9 erfolgt. Die Stadt empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Zusätzlich zum Parkplatz am Festplatz gibt es in diesem Jahr auch einen Parkplatz am Schlachthof, ein Tagesticket kostet 4 Euro pro Pkw und 2 Euro pro Motorrad. Am Festumzugs-Sonntag wird es auch in der Innenstadt zu Umleitungen und Staus kommen. Zwischen 13 und 18 Uhr ist die komplette Umzugsstrecke für den regulären Verkehr gesperrt, Busse werden ebenfalls umgeleitet.

Sonderzüge zum Backfischfest

Die Deutsche Bahn setzt nach eigenen Angaben freitags, samstags und am zweiten Fest-Sonntag Sonderzüge ein. Bedient werden die Strecken in Richtung Mainz, Ludwigshafen/Mannheim und Alzey. Um die Sonderzüge am Wormser Hauptbahnhof rechtzeitig zu erreichen, fahren vom Festplatz aus Pendelbusse: freitags und samstags bis 1:45 Uhr, an den Sonntagen bis 23:30 Uhr.