30 Jahre Bachpatenschaften - Umweltpreis verliehen

Klimaschutzministerin Katrin Eder hat am Samstag in Mainz den Umweltpreis für Bachpatenschaften verliehen. Die Bachpatenschaften bestehen seit 30 Jahren in Rheinland-Pfalz. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Klimafolgenanpassung, zur Hochwasservorsorge, zum Trinkwasserschutz sowie zum Erhalt der Biodiversität, erklärte die Grünen-Politikerin. Zurzeit gibt es laut Ministerium rund 700 aktive Bachpatenschaften mit mehr als 3.000 Ehrenamtlichen. Sie tragen dazu bei, dass Bäche in einem möglichst naturnahen Zustand bleiben oder in einen solchen versetzt werden. Dazu pflanzen sie unter anderem heimische Ufergehölze, befreien Gewässer und Ufer von Müll, kontrollieren die Wasserqualität und melden Verschmutzungen.