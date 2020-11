per Mail teilen

Das NABU Naturschutzzentrum Rheinauen hat die Umgestaltung des Trechtingshäuser Bachs hart kritisiert. Der NABU wirft der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe vor, den Bach zerstört zu haben. Das Vorgehen der Verbandsgemeinde sei nicht akzeptabel, so der NABU. Durch den Starkregen im Jahr 2016 sei der Bach zu einem Lebensraum für den seltenen Feuersalamander geworden. Den Bach jetzt wieder umzugestalten, sei ein unnötiger Eingriff in die Natur. Für die Verbandsgemeinde hingegen sind die Anschuldigen des NABU nicht nachvollziehbar. Der Bach sei lediglich wieder so hergestellt worden, wie er schon vor dem Unwetter im Jahr 2016 war, um zum Beispiel Wanderwege wieder zugänglich zu machen. Außerdem habe der Bach damals eine Kabeltrasse überschwemmt, die alten Kabel seien nun entfernt worden. Der NABU hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet.