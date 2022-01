05er Baby Strampler für Neugeborene

Die Universitätsmedizin Mainz und Fußballbundesligist Mainz 05 begrüßen ab sofort jedes neugeborene Baby mit einem Willkommenspaket. Das haben jetzt die 05er mitgeteilt. Die Neugeborenen in der Universitätsmedizin bekommen unter anderem einen Baby Body in den Mainz 05 Farben. Der Fußballbundesligist und die Universitätsmedizin wollen so ihre enge Zusammenarbeit in der Gesundheitsvorsorge zeigen. Der Verein arbeite bereits in der Sportmedizin und in der Stiftung Mainzer Herz eng mit der Universitätsmedizin Mainz zusammen.