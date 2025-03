Jungtieralarm in Mainz und Worms

Der Frühling ist da und das macht sich auch im Tierreich bemerkbar. Denn viele Wildtiere bekommen Nachwuchs. Auch in den Tiergehegen in Worms und Mainz haben sich Tierbabies angekündigt.

Im Tiergarten in Worms ist der Bauernhof regelrecht im Babyfieber. Bei den Zwergziegen hat Ziegenbock Ole für ordentlich Nachwuchs gesorgt. 16 Jungtiere sind dort in den vergangenen Wochen zur Welt gekommen. Bei Ziegen sei der Frühling die typische Jungtierzeit, so Tierparkmitarbeiterin Jennifer Natusch.

Drillinge bei Ziege Jayjay

Ziege Jayjay, die Tochter von Ole, hat in diesem Jahr sogar Drillinge bekommen. "Das ist eher selten bei Ziegen", sagt Jennifer Natusch. Um Inzucht zu vermeiden, wird ein Großteil der Ziegenbabies an andere Parks oder Privatleute abgegeben, erklärt die Expertin. Deshalb haben sie auch noch keine Namen. "Bis zu sechs Monate bleiben sie aber erst mal bei ihrer Mutter."

Ziege Jayjay hat im Februar Drillinge auf die Welt gebracht. Tiergarten Worms

Kaninchen Balduin wird zum ersten Mal Papa

Und auch bei den Marderkaninchen steht passend zu Ostern Nachwuchs ins Haus. Kaninchen Balduin wird dann nämlich zum ersten Mal Papa. "Das werden kleine Osterhäschen", sagt Jennifer Natusch. Weil die Kaninchen eine bedrohte Nutztierrasse seien, freue man sich im Tiergarten in Worms besonders über den Nachwuchs.

Wanderfalken im Wormser Dom brüten Ei aus

Aber nicht nur im Wormser Tiergarten sind die Frühlingsgefühle los, auch aus dem Horst der Wanderfalken auf dem Wormser Dom könnte bald Kükengeschrei zu hören sein. Denn das Wanderfalkenpaar brütet ein Ei aus. Eine kleine Sensation: Denn es ist Jahre her, dass sich Wanderfalken im Wormser Dom angesiedelt haben.

Nachwuchs auf der Rentieralm erwartet

Auch auf der Rentieralm in Niederhausen an der Nahe wird aktuell weiterer Nachwuchs erwartet. "Details will ich aber noch nicht verraten", sagt Sonja Persch-Jost von der Rentieralm. Der aktuell jüngste in der Rentierfamilie sei der kleine Remy. Er ist in der Nacht zum 3. August 2024 auf die Welt gekommen, jetzt also knapp acht Monate alt. "Remy ist einfach so süß", schwärmt Sonja Persch-Jost begeistert.

Remy ist der kleinste in der Familie von insgesamt 21 Rentieren. Er ist knapp acht Monate alt. Rentieralm Niederhausen/Nahe

Tag der offenen Tür Ende März

Eigentlich hat die Rentieralm keine festen Öffnungszeiten, weil dort nur gebuchte Touren angeboten werden. Am 30. März gibt es aber einen Tag der offenen Tür.

Küken Kirsten im Naturhistorischen Museum Mainz geboren

Im Naturhistorischen Museum in Mainz kann man noch bis zum 27. April Küken beim Schlüpfen zusehen. In diesem Jahr haben dort bisher schon mehr als zehn Küken das Licht der Welt erblickt. Die Erstgeborene hat den Namen Kirsten bekommen.

Nachdem sich die Küken aus dem Ei gepickt haben, sind sie erst mal ganz schön platt und müssen sich ausruhen. So eine Geburt ist eben auch für Tierbabies ganz schön anstrengend.

Meerschweinchen-Babies und Muffelwild-Nachwuchs in Mainz

Im Tierpark in Mainz-Gonsenheim wird es bald im Gehege des Muffelwilds voller, denn um die zehn Lämmer kommen dort bald auf die Welt. Um die fünf Monate seien die Weibchen trächtig, erklärt Zootierpflegerin Jaimie Lau. Im Frühjahr sei dann die typische Zeit für die Geburten. Mitte April, schätzt Jaimie Lau, können Besucher und Besucherinnen die Lämmer dann durch das Gehege toben sehen. Bei den Meerschweinchen sind es aktuell schon ein paar mehr Tiere. Die zwei Jüngsten sind Mitte Februar auf die Welt gekommen.