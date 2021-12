Arbeiten an B9 beginnen

Mit Rodungsarbeiten startet in Worms der Ausbau der Bundesstraße 9 . Die Bundesstraße soll auf einem Streckenabschnitt vierspurig werden.

Das Besondere an diesem rund 700 Meter langen Streckenabschnitt - er kreuzt den Fluss Pfrimm und eine Bahnüberführung. Darauf musste der Landesbetrieb Mobilität bei seinen Planungen Rücksicht nehmen. Das bedeutet jetzt, dass unter anderem eine neue, breitere Bahnüberführung gebaut werden muss und eine neuen Straßenbrücke über die Pfrimm. All diese Baumaßnahmen haben laut Landesbetrieb Mobilität zahlreiche Umleitungen zur Folge, die zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen werden. Die Gesamtkosten für den Ausbau der B 9 in Worms belaufen sich auf mehr als 17 Millionen Euro. Das Projekt soll in rund drei Jahren fertig werden. Die Bundesstraße im Norden der Stadt nutzen täglich rund 25 000 Fahrzeuge.