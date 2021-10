Die Stadtbücherei in Alzey verschenkt ihre ausgedienten Büromöbel. Wie die Stadt mitteilt, seien sie noch brauchbar. Es handele sich unter anderen um Regale, Tische und Aktenschränke. Sie können am Mittwoch und am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 12:30 Uhr und am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr abgeholt werden. Abbau und Verladung müssen selbstständig erledigt werden.