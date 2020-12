Das Deutsche Rote Kreuz führt am Dienstag, 22. Dezember, und am Mittwoch, 23. Dezember, in Alzey und in Bad-Kreuznach Corona-Schnelltests durch. Das Angebot richtet sich nach Angaben des DRK an alle, die sich vor einem Weihnachtsbesuch bei der Familie auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen möchten.

In Bad Kreuznach werden die Schnelltests auf der Pfingstwiese von ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK durchgeführt. Damit sich möglichst wenige Menschen begegnen, funktioniert die Teststation nach dem Drive-In-Prinzip. Die Tests kosten 40 Euro pro Person. In Alzey werden die Tests in der Wartehalle des Impfzentrums durchgeführt. Sie kosten 15 Euro. Die unterschiedlichen Preise hängen nach Angaben des DRK unter anderem mit der Art der Tests zusammen. Generell seien alle Schnelltests nur eine Momentaufnahme, eine 100-prozentige Sicherheit gäbe es nicht. Testen lassen können sich nur Menschen, die auch in den Landkreisen Alzey-Worms und Bad-Kreuznach wohnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.