Autotransporter abgebrannt - A61 zeitweise voll gesperrt

Ein Autotransporter hat auf der A61 bei Gau-Bickelheim Feuer gefangen. Das teilte die Verkehrsdirektion Mainz am Donnerstagabend mit. Demnach hatte der mit acht Autos beladene Sattelzug gegen 21 Uhr angefangen zu brennen. Die Polizei vermutet, dass ein Defekt der Bremsanlage die Ursache für das Feuer war. Der Brand war nach rund einer Stunde gelöscht. Die Autobahn war zeitweilig voll gesperrt. Weil der Autotransporter für die weitere Bergung komplett entladen werden muss, ist in Richtung Koblenz auf der A61 noch bis in die Morgenstunden mit Behinderungen zu rechnen. Den Angaben zufolge blieb der Fahrer des Sattelzugs unverletzt, habe aber unter Schock gestanden.