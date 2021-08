Bislang unbekannte Täter haben in Mainzer Stadtteil Weisenau zahlreiche Außenspiegel von geparkten Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, sind in der Nacht zum Montag mindestens fünfzehn Spiegel von Fahrzeugen am Straßenrand sorgfältig abmontiert worden. Die Polizei in Mainz erbittet Zeugenhinweise.