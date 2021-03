In Mainzer Stadtteil Hechtsheim sind seit Sonntag mindestens 31 geparkte Autos beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden sie mit einem spitzen Gegenstand an den Türen und an der Motorhaube tief zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Autos waren laut Polizei im Bahnweg geparkt, möglicherweise wurden auch Fahrzeuge in den Parallelstraßen beschädigt. Hinweise nimmt die Mainzer Polizei entgegen.