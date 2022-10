per Mail teilen

Katharina Feißt arbeitet seit April 2020 als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mainz.

Angefangen habe ich beim SWR im Jahr 2017. Von der Online-Redaktion von SWR Aktuell in Stuttgart ging es für mich ins journalistische Volontariat und schließlich in das Regionalstudio nach Mainz. Seit 2022 mache ich als Autorin auch Filme für SWR Heimat.

Heimat

Ursprünglich komme ich aus dem Schwarzwald. Nach meinem Studium und den ersten Berufsjahren in Stuttgart und den USA bin ich schließlich in meiner neuen Wahl-Heimat am Rhein gelandet: dem wunderschönen Mainz.

Mein Antrieb

Ich liebe es, jeden Tag bei der Arbeit etwas Neues dazuzulernen und tolle Menschen treffen zu dürfen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Für das SWR Studio Mainz berichte auf den unterschiedlichsten Kanälen aus der Region. Als Reporterin bin ich für Online, Radio oder Social Media unterwegs – manchmal sogar für alles gleichzeitig. Bei SWR Heimat mache ich außerdem Videoporträts von spannenden und inspirierenden Menschen aus Rheinland-Pfalz.

Journalistisch prägend für mich war

Mein journalistisches Volontariat beim SWR. Eineinhalb Jahre ging es während der Ausbildung kreuz und quer durch das ganze Sendegebiet. Dabei konnte ich wahnsinnig viel lernen und mich ausprobieren.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Für das ARD Mittagsmagazin habe ich über eine Sternenmama berichtet. Ihr Schicksal und ihre Stärke haben mich unglaublich berührt. Noch mehr aber, dass sie sich mir – einer Fremden – gegenüber so geöffnet und mir ihre Geschichte anvertraut hat.