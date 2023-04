Ab sofort versperren Poller an den Wochenenden die Zufahrt auf den Gau-Algesheimer Marktplatz. Bis zum Herbst soll der Platz für mehr Gastronomie und neue Aktionen genutzt werden.

Auf dem Gau-Algesheimer Marktplatz wird es an den Wochenenden im Sommer nun deutlich ruhiger. Grund dafür sind neu installierte Poller, welche den Autos die Zufahrt auf den Marktplatz versperren. So wird der Platz inmitten des Ortes autofrei.

Der Platz soll dann vom Frühling bis zum Ende des Herbstes immer am Wochenende gesperrt werden. Los geht es am Freitag, den 28. April. Mit dem Beginn der Weinlese endet die Sperrzeit. In diesem Jahr wird das am 10. September sein.

Sperrzeiten genau festgelegt

Für die einzelnen Wochenenden heißt das konkret: Am Freitag gehen die Poller von 18 bis 23 Uhr hoch. Es sind versenkbare Pfeiler, die zu den Sperrzeiten aus dem Boden hochgefahren werden können.

Ab Freitagnacht 23 Uhr bis Samstagmittag 13:30 Uhr sind die Poller wieder unten. So sind die Geschäfte in diesem Zeitraum vor allem für Lieferanten erreichbar. Am Samstag um 13:30 Uhr werden die Poller wieder hochgefahren. Der Marktplatz ist dann bis zum Sonntagabend 22 Uhr abgesperrt.

Sperrung bringt mehr Leben auf den Platz

Mit der Sperrung sollen nicht nur die Autos zeitweise vom Marktplatz verschwinden, Ziel ist es auch, den Platz zu beleben. Diese Aktion bringe die Menschen zusammen und führe zu mehr Kommunikation, so Bürgermeister Michael König (CDU).

Zusammen mit den Inhabern und Inhaberinnen der Geschäfte und Restaurants rund um den Marktplatz möchte die Stadt einen gemeinsamen Veranstaltungskalender für die autofreie Zone entwerfen.

Aktionen auf dem Marktplatz geplant

Gerade die Gastronomie solle von dem zusätzlichen Platz profitieren, so der Bürgermeister. Die Restaurants können ihre Öffnungszeiten an den Wochenenden anpassen, ihre Außenbestuhlung vergrößern oder kleinere Events veranstalten.

Auch Konzerte könnten an den Samstagabenden stattfinden oder mal ein Marktfrühstück veranstaltet werden. Zudem stellt die Stadt weitere Tische und Bänke auf dem Platz auf, an denen Besucher und Besucherinnen ihre mitgebrachten Brote essen könnten und miteinander in Kontakt treten.

"Die Sperrung hebt das Ambiente des Marktplatzes. (...) Der Platz wird jetzt zum Kommunikationszentrum für die Bürger."

Autofreie Innenstädte: Ein Zukunftsmodell?

"Wie diese Veränderung angenommen werden, muss die Zeit zeigen," sagt Bürgermeister König. Im ersten Moment sei es eine Veränderung, an die man sich gewöhnen müsse. Michael König ist sich sicher, dass sich schon bald ein positiver Effekt für das Leben auf dem Marktplatz einstelle.

Mit dem autofreien Marktplatz am Wochenende will Gau-Algesheim ein klares Zeichen für die Zukunft setzen. Ein neues Denken in punkto Mobilität und Nachhaltigkeit stehe an, so König. Die Innenstädte der Zukunft werden zunehmend autofrei sein. Gau-Algesheim könne mit dieser Aktion schon jetzt einen Schritt in diese Zukunft gehen.

Sperrzeiten des Gau-Algesheimer Marktplatzes Zeitraum: 28.04.2023 bis 10.09.2023 Uhrzeiten: Freitag ab 18:00 bis 23.00 Uhr Samstag ab 13:30 bis Sonntag 22:00 Uhr

Auch Mainz plant autofreie Straßen

In Mainz sollen Straßen probeweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Ab Mitte Mai organisiert die Bürgerinitiative "MainzZero" gemeinsam mit der Stadt Mainz die erste "Meenzer Nachbarschaftsstraße". Vom 12. Mai bis zum 21. Mai 2023 wird in der Mainzer Neustadt die Adam-Karrillon-Straße bis Ecke Leibnizstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Nach den Plänen von "MainzZero" sollen die Straßen und Parkplätze nicht mehr von Autos genutzt werden, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern. Es werden Spielflächen entstehen oder auch Lesungen, Theateraufführungen oder gemeinsames Essen angeboten.

Große Bleiche in Mainz soll Außenwohnzimmer werden

Während der Umbauarbeiten im Mainzer Regierungsviertel in diesem Sommer will die Stadt einzelne Flächen neu nutzen. Um Erfahrungen zu sammeln, soll die Große Bleiche drei bis vier wochenlang für den Verkehr gesperrt werden.

Dieser Teil der Großen Bleiche in Mainz soll im Sommer für drei bis vier Wochen autofrei werden. SWR

So könnten laut Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) auf dem Ernst-Ludwig-Platz und um den Schloss-Parkplatz unterschiedliche Freizeitaktivitäten stattfinden. Unter anderem ist geplant, dort mobile Sitzmöglichkeiten, Imbisswagen und Spielgeräte aufzustellen.