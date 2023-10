per Mail teilen

Beim Bauernmarkt in Nieder-Hilbersheim hatte eine Mainzerin offenbar das ein oder andere Gläschen getrunken. Kein Problem - wäre sie nicht ins Auto gestiegen.

Betrunken fuhr die 45-Jährige in der Nacht von Samstag zu Sonntag mit dem Auto durch Appenheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in ein Baugerüst, das dort an einem Haus aufgestellt war.

Unfallflucht auf drei Rädern

Nach dem Unfall setzte die Frau ihre Fahrt fort, als sei nichts gewesen - allerdings auf drei Rädern. Bei dem Unfall hatte ihr Auto offenbar ein Rad verloren.

Das wiederum kam einigen Menschen in Ingelheim komisch vor, die auch in der Nacht unterwegs waren. Sie meldeten der Polizei, dass ein stark beschädigtes Auto mit drei Rädern durch Ingelheim eiern würde. Die Polizei stoppte den Wagen und war sich schnell sicher: Das ist die Frau, die in Appenheim gegen das Baugerüst gedonnert ist.

Unfallfahrerin roch nach Alkohol

Laut Polizei roch die Fahrerin aus Mainz deutlich nach Alkohol, lehnte aber einen Atemalkoholtest ab. Deswegen wurde später auf der Wache ein Blutprobe von ihr genommen. Außerdem musste sie ihren Führerschein abgeben.

Der Gesamtschaden an Auto, Baugerüst und der Hausfassade beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

