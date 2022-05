Nach Messerangriff in Oppenheim: Beifahrerin vor Gericht

Vor dem Mainzer Landgericht hat der Prozess gegen eine 25-jährige Frau wegen versuchten Totschlags begonnen. Sie soll eine Autofahrerin mit einem Messer schwer verletzt haben.

Laut Staatsanwaltschaft waren im vergangenen April auf einer engen Straße in Oppenheim drei Autos aufeinander getroffen - in einem saß die Angeklagte als Beifahrerin. Weil sich die Fahrer nicht einigen konnten, wer in der schmalen Straße zurücksetzen muss, gerieten die Frauen laut Anklage in Streit.

Situation in Oppenheim eskalierte

Die 25-jährige Beifahrerin soll ausgestiegen sein und die andere Frau erst beleidigt, bespuckt und geschlagen haben. Daraufhin sei die Auseinandersetzung weiter eskaliert und die Angeklagte habe ein Messer gezückt. Damit habe sie dann der anderen Frau so in den Hals gestochen, dass diese lebensbedrohlich verletzt wurde. Sie habe den Angriff aber dank ärztlicher Hilfe überlebt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Angeklagte bereits geringfügig vorbestraft.

Nach eigener Aussage war die Frau stark betrunken

Zu Beginn der Verhandlung hat zunächst die Angeklagte ausgesagt. Nach ihren Angaben war sie an diesem Abend mit einem Bekannten, dem Fahrer des Autos, unterwegs gewesen. Sie habe jede Menge Alkohol getrunken, so die Frau weiter. Deshalb könne sie sich an Details nicht erinnern. Sie bestätigte aber in ihrer Aussage, dass sie ein Messer in der Hand hatte - warum, das wisse sie aber nicht mehr.

Immer ein Messer dabei

Weiter erzählte die 25-jährige, dass sie immer ein Messer dabei habe. "Wegen gewisser früherer Erlebnisse", ergänzte ihr Anwalt diese Aussage. Das Opfer habe sie nicht gekannt.

Opfer hat noch immer körperliche Probleme

Nach der Angeklagten hat das Opfer der Messerattacke ausgesagt. Die Frau schilderte, dass sie noch immer körperliche Probleme habe. Sie habe Schmerzen und Taubheitsgefühle im Arm und am Hals. Auch eine Gesichtshälfte sei betroffen. Im Anschluss an die Aussage der Frau entschuldigte sich die Angeklagte bei ihr. Der Prozess wird fortgesetzt.