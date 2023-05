Blöder hätte es wirklich nicht laufen können: Weil sie einen Schluck Wasser trinken wollte, hat eine Autofahrerin einen Unfall mit fünf beteiligten Autos ausgelöst.

Als eine fatale Kette von Fehlreaktionen könnte man das beschreiben, was einer Autofahrerin am Donnerstagvormittag in Bad Kreuznach passiert ist. Die 48-Jährige hatte mit ihrem Wagen an einer roten Ampel gewartet und plötzlich Durst bekommen.

Beim Griff zur Wasserflasche vom Bremspedal gerutscht

Daraufhin griff sie laut Polizei hinter den Beifahrersitz nach der dort liegenden Wasserflasche. Dabei aber rutschte der Fuß der Frau vom Bremspedal ab und sie fuhr mit ihrem Auto los. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr wartenden Pkw zu verhindern, zog sie auf die Gegenspur.

Unfall in Bad Kreuznach mit fünf beteiligten Autos

Dort wiederum kam ihr ein anderes Auto entgegen, das nicht mehr ausweichen konnte. In der Folge stießen insgesamt fünf Fahrzeuge zusammen, so die Polizei. Glücklicherweise sei keiner der Beteiligten verletzt worden. Alle Fahrzeuge konnten weiterfahren. Der Gesamtschaden dürfte sich jedoch auf rund 20.000 Euro belaufen.