Betrunkener Autofahrer stürzt fast an der Salzbachtalbrücke ab

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen an der gesprengten Salzbachtalbrücke fast in den Abgrund gestürzt. Nach Angaben der Polizei ist der Mann auf der A66 zwischen dem Schiersteiner Kreuz und der Anschlusstelle Biebrich aufgrund seiner starken Alkoholisierung von der Straße abgekommen. In der Folge sei der 39-Jährige an der gesprengten Brücke auch durch die Baustellenabsperrung gefahren und erst in einem Sandhaufen steckengeblieben, der als Schutzwall einen Absturz verhindern soll. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von über 11.000 Euro. Die Beamten haben den Autofahrer festgenommen und seinen Führerschein sichergestellt.