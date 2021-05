Im Industriegebiet bei Waldböckelheim (Kreis Bad Kreuznach) ist am Freitagnachmittag ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Laut Polizei hatte ein 73-Jähriger einem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen, dieser habe deswegen entsprechend gestikuliert. Der 73-Jährige habe daraufhin einen Baseballschläger aus seinem Wagen geholt und durch das geöffnete Autofenster auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Dabei habe er den Mann bedroht und rassistisch beleidigt, wohl in dem Glauben, dass dieser ein Ausländer sei, was laut Polizei nicht so ist. Der Mann wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen den 73-Jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.