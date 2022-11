Kurioser Unfall: In Worms hat am Dienstagnachmittag ein Rentner mit seinem Auto die Friedrichskirche gerammt. An Fahrzeug und Kirche entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Der 87-Jährige sei aus dem Parkhaus der Kaiserpassage gefahren. Beim Einbiegen auf die Römerstraße wollte der Mann bremsen, gab aber versehentlich Gas und prallte mit seinem Wagen gegen die Außenmauer der gegenüberliegenden Kirche. Dabei beschädigte er einen der Pfeiler. Die Friedrichskirche, gegen die der Autofahrer gefahren ist, liegt direkt an einer Straße in der Wormser Innenstadt. SWR Die 47 Jahre alte Beifahrerin des Mannes wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Den Sachschaden an dem Auto und der Kirche schätzt die Polizei auf insgesamt 35.000 Euro.